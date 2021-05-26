Шведское агентство не гарантирует кредиты связанным с БелАЭС проектам Siemens

Шведское агентство экспортных кредитных гарантий (EKN) не предоставит гарантии германским банкам, финансирующим белорусские энергетические проекты, предназначенные для предоставления аварийного резерва Белорусской АЭС (БелАЭС).

EKN рассматривало возможность предоставления гарантий на сумму 2 млрд шведских крон (197 млн евро) под проекты, проводимые в жизнь шведским подразделением германского концерна Siemens в Минском и Брестском регионах, однако в понедельник решило гарантии не предоставлять.

"EKN не предоставило никакие экспортные кредитные гарантии под эти два проекта и не будет этого делать после сегодняшнего (в понедельник – BNS) решения правления EKN", - сказали BNS в агентстве.

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"EKN полагает, что в этой ситуации невозможно будет применить необходимый надзор, чтобы гарантировать, что права человека (в Беларуси – BNS) будут соответствовать международным стандартам", - подчеркнуло EKN.

Руководитель EKN по коммуникациям Беатрис Арнессон позже сказала агентству AFP, что принуждение к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета с целью задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича не было причиной решения, так как повторная оценка была сделана до воскресного инцидента.

Как отмечает EKN, агентство в августе 2020 года согласилось выдать гарантии под проекты в Минском и Брестском регионах с условием, что Беларусь выполнит требования, связанные с правами человека.

По данным хорошо информированных источников BNS, финансирующие проект высокого риска в Беларуси германские банки требуют гарантий, которые Siemens на рынке получить не может, поэтому компания вынуждена обратиться в государственные агентства.

"Если EKN принимает решение не давать кредитную гарантию, то германский банк, который финансирует шведский Siemens, точно не даст кредит без гарантии", - сказало BNS должностное лицо на условиях анонимности.

Проект аварийного резерва БелАЭС финансируют два германских банка – KfW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.

После получения финансирования от них шведское подразделение Siemens намеревалось оборудовать газовые генераторы в общей сложности на четырех электростанциях белорусских компаний "Минскэнерго" и "Брестэнерго" – генераторы предназначены для оперативной компенсации снижения мощности на БелАЭС в случае остановки ее реактора, иными словами - они обеспечивали бы аварийный резерв БелАЭС.

На сайте EKN указано, что мощность генераторов в Минском регионе должна была составить около 300 мегаватт, в Брестском регионе - около 250 мегаватт. Как сообщает Siemens, такие генераторы достигают полной мощности за 15 минут.

Один такой генератор Siemens уже представил на электростанции в Новополоцке.

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