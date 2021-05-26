Администрация президента Литвы: Лукашенко не ожидал, что лидеры ЕС проявят такое единство

Авторитарный глава Беларуси Александр Лукашенко не ожидал, что лидеры Евросоюза (ЕС) проявят такое единство и примут решительные меры в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета в Минске, утверждает администрация президента Литвы.

"А. Лукашенко не сказал ничего нового, лишь повторил обычный для него нарратив "осажденной Беларуси". Новое то, что он явно не ожидал такого единства от лидеров ЕС и что они так оперативно примут решительные меры в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета в Минске", - сказал BNS пресс-секретарь президента Ридас Янулёнис.

"Очевидно, что перед лицом консолидированной реакции ЕС и всего мира режим чувствует себя незащищенным", - добавил он.

В среду А. Лукашенко заявил в парламенте своей страны, что "наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали".

Свои действия по принуждению к посадке летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair А. Лукашенко назвал законными. Он, в частности, утверждал, что то, что "лайнер принудил к посадке МиГ-29 - абсолютная ложь".

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным, предоставленным BNS Департаментом миграции, у Р. Протасевича была литовская национальная виза, он приехал в Литву на специальном основании для белорусов, а у С. Сапеги был вид на жительство в Литве на основании обучения в стране.

Евросоюз и Канада осудили принудительную посадку самолета в Минске и потребовали освободить Р. Протасевича и С. Сапегу.

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