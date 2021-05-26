Время работы магазинов Maxima корректируют, чтобы клиенты могли купить необходимое удобно и безопасно.
Меняется время работы магазинов Maxima:
Паланга (ул. Плиту, 9a): I-VII 8.00-22.00; I-VII 8.00-24.00
Паланга (ул. Витауто, 98): I-VII 7.00-23.00; I-VII 7.00-24.00
Паланга (Клайпедское шоссе, 42): I-VII 7.00-23.00; I-VII 7.00-24.00
Швянтои (ул. Мокиклос, 1): I-VII 7.00-22.00; I-VII 7.00-24.00
Нида (ул. Наглю, 29A): I-VII 7.00-23.00; I-VII 7.00-24.00
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