Кубилюс видит еще одну угрозу: сегодня Лукашенко угнал самолет, завтра взорвет БелАЭС

26 мая во время дискуссии на заседании комитета иностранных дел ЕП подчеркнули, что Беларусь своими действиями грубо нарушила международные законы авиации, поэтому ЕС призывают планировать санкции в отношении этой страны. Депутаты призывают обратить внимание на постоянные нарушения прав человека, которые совершает режим Александра Лукашенко, в противном случае действия Беларуси могут стать непрогнозируемыми.

Напомним, что летевший из Афин в Вильнюс самолет был вынужден совершить посадку в Минске. Это происшествие европарламентарии называют шокирующим событием, на которое надо реагировать реальными действиями.

Находившаяся на заседании комитета Светлана Тихановская сказала что это события "перешагнули все рамки дозволенного поведения".

"Этот инцидент возмутил международные организации, поскольку были нарушены основные правила гражданской авиации. Поэтому очень важны решительные действия. Подчеркну, что Беларусь так нелегально живет уже 9 месяцев – после выборов в августе прошлого года режим перешел все рамки дозволенного. Стратегия выжидания не принесла никакого результата. Поведение Лукашенко не только не изменилось, но и привело к росту числа репрессий", – сказала Тихановская.

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс считает эти действия режима усилиями "по расширению в зарубежные страны".

"Лукашенка заявил, что сценарий с Ryanair был разработан Западом, но это ложь. Мы видим, что режим Лукашенко уничтожает людей. Мы говорим о провокации – 22 участников протеста назвали террористами, последователями нацизма, сейчас речь идет не о холодной, а о ледяной войне. Это уму не постижимо. Он заявляет, что Запад сейчас должен остановиться, поскольку завтра может быть поздно. Мы не должны сквозь пальцы смотреть на преступления в этой стране", – сказал Ауштрявичюс.

Между тем консерватор Андрюс Кубилюс заметил, что Лукашенко должны судить за терроризм, имеющихся санкций для этого мало.

"Надо задать себе простой вопрос: почему Лукашенко дал приказ угнать самолет? Ответ прост – поскольку он до сих пор чувствует, что Запад его не накажет, его не наказали за прежние преступления. Он чувствует себя безнаказанным, и в том, что делает с Протасевичем.

Вывод ясен - если мы не останавливаем диктатора, он становится террористом, другие его действия становятся непрогнозируемыми. Вчера он угнал самолет, может, завтра взорвет БелАЭС? Лукашенко должны судить за терроризм, за угон самолета – не только использовать санкции, но и реальные действия международного трибунала. В противном случае мы должны подготовиться к более серьезным происшествиям", – считает европарламентарий.

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