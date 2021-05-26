Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает нашей стране наркотиками и нелегальными мигрантами

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко угрожает наркотиками и нелегальными мигрантами, и это дальнейшая эскалация, которую устраивает минский режим.

"Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну. Террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен так себя вести. Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую устраивает минский режим", - написал в среду в твиттере глава литовской дипломатии.

Ландсбергис так отреагировал на выступление Лукашенко в парламенте в среду.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что "наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали". В международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

Свои действия по принуждению к посадке летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair Лукашенко назвал законными.

Он, в частности, утверждал, что то, что "лайнер принудил к посадке МиГ-29 - абсолютная ложь".

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным, предоставленным BNS Департаментом миграции, у Р. Протасевича была литовская национальная виза, он приехал в Литву на специальном основании для белорусов, а у Сапеги был вид на жительство в Литве на основании обучения в стране.

Евросоюз и Канада осудили принудительную посадку самолета в Минске и потребовали освободить Протасевича и Сапегу.

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