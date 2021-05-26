Эксперты: Литва ощутит краткосрочное воздействие санкций Беларуси

"Замораживание" или прекращение экономических отношений с Беларусью оказало бы на эту страну гораздо более значительное воздействие, чем на Литву, которая также ощутит это, но влияние будет более краткосрочным и не на все отрасли, считают экономисты.

"Беларусь посредством этого действия проиграла очень много, по сравнению с тем, что выиграла. Потеря, прежде всего, поездок, уже есть санкции на рейсы. Второе, что является основным, чтобы оказать давление на Беларусь - следует пересмотреть ее экспорт нефтепродуктов", – заявил в интервью порталу lrt.lt вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

"Страна занимается тем, что импортирует дешево нефть, перерабатывает ее, экспортирует в Западную Европу. Если отказаться от этого, то режим точно обанкротится", – сказал он.

Важный для Беларуси экспорт проходит и через Литву, поскольку перевозка по другим направлениям дороже для самой Беларуси. Но, если не будет этих грузов, то потери понесут и часть литовских компаний. Литва ввозит из Беларуси и часть сырья – металлы, древесину.

По данным статистики, Беларусь находится на 13-ом месте по импорту Литвы и на 11-ом по показателям экспорта. Литва везет через Беларусь европейские товары, переваливаемые здесь.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принудительно посажен пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, потом эта информация не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.

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