В Паневежисе на здании муниципалитета вывесили исторический флаг Беларуси

В Паневежисе на здании муниципалитета в среду был поднят исторический флаг Беларуси.

Согласно пресс-релизу, так город высказал поддержку и солидарность с жителями Беларуси и городом-побратимом Витебском.

Во вторник в знак протеста против насильственного режима Минска и захвата пассажирского самолета исторический флаг Беларуси был вывешен около здания Вильнюсского муниципалитета.

Так столица Литвы продемонстрировала солидарность с Ригой, которая первая заменила белорусский государственный флаг историческим. В понедельник исторический флаг Беларуси появился на здании гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где во время чемпионата по хоккею проживает национальная сборная Беларуси.

После этого Беларусь заявила о высылке латвийских дипломатов, Латвийское правительство в свою очередь выслало белорусских послов.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал латвийским коллегам в случае необходимости оказать помощь, если она потребуется после высылки латвийских дипломатов из Беларуси.

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