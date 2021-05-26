Новейшие данные: наблюдается самое большое снижение количества новых случаев заболевания в этом году

Количество новых случаев коронавируса сократилось в 52 муниципалитетах из 60, ускорение падения числа новых случаев составляет 31%. Это самое большое снижение в этом году. Тенденцию отражает и заполненность больниц Вильнюсского региона, а на этой и на следующей неделе должна показать госпитализация в других регионах, сообщается в данных правительства.

В "черной" зоне находятся 9 муниципалитетов, надеются, что через 3-4 недели и в них ситуация исправится. В Литве уровень иммунизации (общее число привитых и переболевших) достиг 40%.

Ситуация со смертностью от COVID-19 стабильная, каждый день количество смертей исчисляется примерно 20, а общая смертность похожа на то, что было в 2019–2020 гг в то же время.

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