Мужчина болел коронавирусом в феврале, а денег из "Содры" не получил до сих пор

Мужчина, который в феврале был в командировке в Швеции и там заболел коронавирусом (имя и фамилия редакции известны – Delfi), до сих пор не получил из "Содры" деньги за время болезни. Он утверждает, что представил все документы, а ему говорят, что "доказательств недостаточно".

Собеседник сказал Delfi, что его послали в командировку из Литвы,, поэтому застрахован он был в Литве. 1-7 февраля он там болел коронавирусом и не мог работать.

"Сначала я думал, что простыл, поэтому думал, что за выходные станет лучше. Лекарства не помогли. К сожалению, в понедельник стало хуже, врач диагностировал коронавирус", – сказал он. Мужчина взял больничный.

Но в Литве ему до сих пор не выплатили деньги за время болезни. "Содра" сказала, что не получила больничный от моего семейного врача в Вильнюсе, он должен был представить его задним числом. Я его информировал, что болел коронавирусом, просил представить документ.

Врач сказал, чтобы я предъявил результат теста на COVID-19. Я все сделал - ответы с переводом на литовский язык", - сказал мужчина.

Врач сказал, что оформил больничный и переслал в "Содру". "Содра" уверяет, что ничего не получала.

Меня попросили предъявить medical report, выданный шведским врачом, я это сделал. После этого мне написали, что доказательств болезни не хватает", – рассказал мужчина, который не понимает, какие еще нужны доказательства.

Представители "Содры" с сожалением отметили, что не могут комментировать конкретную ситуацию из-за действия закона защиты персональных данных.

"Если возникают сомнения в обоснованности выплаты, то специалисты "Содры" могут запросить дополнительные документы. Жители, которые лечились не в Литве, должны представить выписку из медицинских документов (medical report)", – сказано в ответе.

Если человек вернулся больной и продолжал лечение в Литве, то он должен связаться со своим лечащим врачом.

Если после подачи документов выясняется, что их недостаточно, пособие по болезни не назначается. Но если потом представить все положенные документы, то заявку пересматривают заново и принимают соответствующее решение. Статус назначения пособия можно проверить на своей странице в "Содре" www.sodra.lt/gyventojui.

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