Глава Минздрава Литвы: возможно, июнь - последний месяц карантина

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что, несмотря на то, что число заболевших сокращается, он еще не знает, будет ли карантин продлен после июня. Он также признал, что в среду правительство обсудит новые послабления.

ремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните накануне сказала, что, вероятно, правительству предложат продлить карантин на июнь.

Министр сказал, что надеется, что это будет последний месяц карантина.

"В среду это обсудят, но сложно забегать вперед. Есть определенные тенденции в статистике, в заболеваемости, есть другие признаки. Если иметь виду то, что в июне мы надеемся привить значительное число людей. Кто знает, возможно, июнь будет последним месяцем карантина. Признаюсь лично, я бы очень хотел, чтобы это так было", – сказал он в интервью Info diena на ЛНК.

"Ситуация сейчас идет на поправку, это благодаря усилиям всех жителей. Все всякого сомнения, и благодаря тому, что часть

жителей соблюдает рекомендации и благодаря высокому уровню тестирования, который помогает бороться с пандемией. Но видимо, нас не должно расслаблять летнее настроение. Я понимаю всех, всем желаю хорошего отпуска, но те, кто отвечает за управление пандемией, точно об отдыхе не думает", – сказала министр.

Дулькис заверил, что ему придется отрабатывать за 5-недельный летний отпуск экс-министра Аурелиюса Вериги.

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