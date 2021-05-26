В Паневежисе молодого мужчину подозревают в убийстве матери

ru.DELFI.lt

Foto: Jūsų Panevėžys

В Паневежисе в среду утром было совершено убийство. Об этом сообщили в 8.10 ч. утра. Убийство было совершено в доме 18 на ул. Республикос, пишет Jūsų Panevėžys.

В полицию сообщили, что убита женщина. В убийстве подозревают сына покойной. На месте происшествия работает полиция. Паневежская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с колотыми ранами. На месте происшествия был задержан подозреваемый - сын (1994 г.р.) жертвы. По предварительным данным он был трезвым. Предполагают, что убийство произошло во время конфликта. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!