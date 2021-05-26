В полицию сообщили, что убита женщина. В убийстве подозревают сына покойной.
На месте происшествия работает полиция. Паневежская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с колотыми ранами.
На месте происшествия был задержан подозреваемый - сын (1994 г.р.) жертвы.
По предварительным данным он был трезвым. Предполагают, что убийство произошло во время конфликта.
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