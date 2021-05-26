Коронавирус в Литве: 523 новых случая, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 523 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 114 молекулярных (ПЦР) и 7 тыс. 569 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 393,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 3,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 272 тыс. 231 случай COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 250 тыс. 661 человек, декларированы 202 тыс. 4 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 11 тыс. 943 человека, декларированное число больных составляет 60 тыс. 600.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4220 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8516 смертей.

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