Погода в ближайшие дни ожидается мрачная - без зонта никуда

В среду днем погоду в Литве обусловит юго-восточная часть циклона. Небо часто будут закрывать тучи, однако время от времени из-за туч будет выглядывать и солнце. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Будет дуть сильный ветер, местами до 15–17 м/с. Днем от 13 градусов у моря и в Жемайтии до 18 градусов в южных районах.

В четверг ночью над Литвой установится циклон. Во многих районах пройдут дожди, особенно интенсивными осадки будут в Клайпеде, Шилуте, Тельшяй. Местами возможны грозы. Будет облачно, температура 6–11 градусов тепла.

В четверг днем ожидаются кратковременные дожди. Они пройдут по всей Литве, местами прогнозируют грозы. Усилится ветер. Днем 14 градусов у моря и в Жемайтии, во многих районах будет до 15–17, а на юге и юго-востоке до 18–19 градусов.

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