Swedbank: Шейман контролирует деятельность санатория Belorus

После того, как суд отказался временно разморозить арестованный литовским Swedbank счет принадлежащего Беларуси санатория Belorus в Друскининкай, Swedbank утверждает, что провел юридическое расследование и установил, что возглавляющий Управление делами президента Беларуси Виктор Шейман контролирует деятельность санатория, поэтому он не может свободно распоряжаться счетом в банке.

Банк сообщил об этом судам, рассматривавшим просьбу Belorus применить временные средства защиты и разрешить ему временно пользоваться средствами на счете.

"(Банк – BNS) установил, что это лицо (В. Шейман – BNS) оказывает такое контролирующее влияние на деятельность истца (Belorus – BNS), что распоряжение счетом истца должно быть ограничено", - говорится в определении Вильнюсского окружного суда (ВОС) от 20 мая.

Как отмечает Swedbank, просьба санатория противоречит введенным Евросоюзом (ЕС) финансово-экономическим санкциям для белорусского режима.

По сообщению Swedbank, если бы суд позволил Belorus свободно распоряжаться его средствами, то банк мог бы понести финансовый урон, включая штрафы и санкции, а ответственность за это легла бы и на суд.

ВОС в минувший четверг отклонил апелляционную жалобу Belorus и оставил без изменения определение Вильнюсского участкового суда от 3 марта. Это определение окончательное и обжалованию не подлежит.

Рассматривающий дело по существу Вильнюсский участковый суд, который 14 мая получил просьбу Belorus обратиться в Суд справедливости Европейского союза, отложил рассмотрение дела до предоставления сторонами отзывов. Дата нового заседания пока не назначена.

Счет санатория банк заморозил в декабре прошлого года на основании введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси, а его контролирует Александр Лукашенко.

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