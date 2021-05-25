Литва просит Еврокомиссию остановить пограничные проекты с Беларусью

Литва просит Еврокомиссию (ЕК) остановить пограничные проекты с Беларусью, чтобы таким образом не финансировать режим Александра Лукашенко.

Об этом во вторник сообщил в сейме министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Если сегодня отказываться от участия в этих проектах в соответствии с подписанными договорами, то Литве будут грозить штрафы. В этой связи мы обратились в ЕК, чтобы на нынешнем этапе, особенно те проекты, в которых деньги Евросоюза (ЕС) могут быть использованы против гражданского населения - не в помощь им, а, возможно, во вред им, чтобы они были остановлены и чтобы из-за этого не грозили никакие финансовые санкции", - сказал министр.

"Мы считаем, что это важно и это довольно существенные деньги. Пока эти проекты не реализуются, но приближаются сроки, когда нам придется начинать их реализацию и начинать их реализацию с режимом", - подчеркнул он.

В 2015 году ЕК утвердила Программу трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси. Ее бюджет - 81,4 млн евро, из них вклад ЕС - 74 млн евро.

"Пограничные проекты - это европейская традиция, соединяющая государства. Пока проекты гражданского характера, мы можем радоваться взаимной выгоде от них: ремонт школ, дороги, пограничные переход, различная гражданская инфраструктура (...). Однако кода мы убеждены (...) и не сомневаемся, что та сторона может использовать часть проектов совсем не в гражданских целях, в таких не нужно участвовать", - сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, так произошло несколько лет назад, когда были куплены дроны, которые впоследствии использовались для контроля акций оппозиции.

"Значит, это проекты двойного назначения, в которых Литве не стоит участвовать", - сказал глава МИД.

В соответствии с этой программой, ЕС планирует выделить 4,5 млн евро на модернизацию пограничных пунктов Латвии и Белоруссии, 0,5 млн евро - Академии наук Беларуси для создания системы уменьшения влияния инвазивных видов на охраняемые пограничные территории и др.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва также обратилась к западным компаниям, чтобы они не финансировали белорусские проекты.

Подготовят новый пакет санкций

Министр ИД Литвы также информировал сейм, что Литва добивается закрытия воздушного пространства Европы для самолетов Белорусских авиалиний.

"Литва такое решение приняла вчера. Сегодня есть сигналы из Брюсселя, что это будет решение и Европы", - сказал Г. Ландсбергис.

Он также сообщил, что в масштабе ЕС удалось договориться о компромиссном списке санкций.

"Длительное время, уже больше нескольких месяцев мы дискутируем о пакете санкций. Не могу раскрыть его детали, это засекреченная информация, но дискуссия продвигается трудно. Особого энтузиазма и поддержки этому нет. Удалось договориться об определенном компромиссном списке, но он еще утвержден. Нет лучшего повода, чем сегодня, утвердить список", - сказал глава литовской дипломатии.

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