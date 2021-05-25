Vinted расширяется и выходит на рынок Канады

Первый и пока единственный в Литве "единорог", крупнейшая в Европе интернет-платформа торговли б/у одеждой и аксессуарами Vinted выходит на рынок Канады. Это будет 14-й рынок компании в Европе и мире.

По словам главы Vinted Томаса Платенги, Канада - подходящий рынок для компании, так как мотивация канадцев покупать и продавать поношенную одежду похожа на тенденции на европейских рынках.

"Мы знаем, что канадцы все больше интересуются круговой экономикой, а часть их в ближайшие месяцы намерена торговать поношенной одеждой, чтобы тем самым уменьшить свой след в загрязнении (окружающей среды - ред.)", - сказал для пресс-релиза Т. Платенга.

В октябре прошлого года компания присоединила занимающееся такой же деятельностью предприятие United Wardrobe в Нидерландах, а в декабре объявила о старте деятельности в Италии и намерениях увеличить число работников вдвое.

Центральный офис стартапа находится в Вильнюсе, есть офисы в Берлине, Утрехте и Праге. Сейчас в компании работает более 700 человек.

Vinted в 2019 году стал первым в Литве "единорогом" - исключительно успешным стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.

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