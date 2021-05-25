Литва получила еще 355 млн евро от ЕС на сохранение рабочих мест

Еврокомиссия (ЕК) выплатила Литве еще 355 млн евро на покрытие возросших расходов государства, которые идут на сохранение рабочих мест во время пандемии.

Средства выплачены в рамках утвержденной в прошлом году программы SURE, предназначенной для восстановления стран Евросоюза (ЕС) после коронавирусной пандемии.

Первая помощь в размере 300 млн евро выплачена Литве в ноябре прошлого года, еще 300 млн евро - в марте нынешнего года.

Средство SURE предусматривает финансовую помощь в объеме до 100 млрд евро всем членам ЕС.

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