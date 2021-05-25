СМИ: сеть Aldi уже ищет в Литве команду руководителей

Издание Verslo žinios сообщает, что в конфиденциальном документе сообщается, что компания Aldi Nord планирует сформировать команду из 5 руководителей: гендиректора, руководителей в сфере человеческих ресурсов, продаж, управления категориями и поставок.

Портал vz.lt сообщает, что имеющиеся документы показали, что отбор кандидатов доверили компании Pedersen & Partners. Сама компания не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Vz.lt сообщает, что кастинг кандидатов уже начался.

"Некоторые члены нашей команды получили приглашение на работу в Aldi, мы предполагаем, что они ищут руководителей уровня C - директоров, руководителей департаментов", – сказала член правления Maxima LT“ Эрнеста Дапкене.

Delfi напоминает, что 22 марта появилась информация о том, что в Литву намерена прийти компания Aldi.

Источник Delfi сообщал, что намерения Aldi твердые, магазины планируется открыть уже в следующем году.

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