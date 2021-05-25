С 1 июня увеличиваются цены за паромное сообщение между Клайпедой и Смильтине

Предприятие Smiltynės perkėla уведомила клиентов, что с 1 июня этого года увеличится плата за паромное сообщение между Клайпедой и поселком Смильтине на Куршской косе, передает AtviraKlaipeda.lt.

В сообщении компании утверждается, что решение об изменении тарифа было принято Государственной комиссии по энергетике и ценам. Заседание по вопросу ценовой политики проводится каждый год.

Таким образом, с 1 июня 2021 года цена за билет для рядового пассажира (в том числе и с велосипедом) туда-обратно составит 1.10 евро. Для переправляющихся на легковых автомобилях – 13 евро. Для тех, кто передвигается на мопеде или мотоцикле – 5.20 евро. Для автобусов весом до пяти тонн – 26 евро. Для тех, кто превышает этот порог – 41.70 евро. Для грузового транспорта от 3,5 до 12 тонн – 30 евро, для тягачей более 12 тонн – 41.70 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!