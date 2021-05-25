Приземлиться в Минске Ryanair рекомендовали белорусские диспетчеры — появилась расшифровка переговоров

Департамент по авиации опубликовал текстовую расшифровку переговоров диспетчера и экипажа Ryanair. Диспетчер сообщил, что в несколько аэропортов по электронной почте поступила информация, что на борту самолета находится бомба. Пилот уточняет, откуда поступила информация перенаправить борт в Минск — от авиакомпании, администрации аэропорта вылета или прилета, на это диспетчер дважды отвечает, что «это наши рекомендации».

Диспетчер передает пилоту («еще раз»), что есть информация от специальных служб, что на борту самолета бомба, которая может быть активирована над Вильнюсом. Далее диспетчер говорит, что из соображений безопасности рекомендует приземлиться в UMMS (Минск). Пилот спрашивает, откуда информация про бомбу. Диспетчер отвечает, что информация поступила по электронной почте на адрес аэропорта. Далее пилот уточняет, какого именно аэропорта, ответ — на электронную почту нескольких аэропортов. Отметим, что ни аэропорт в Вильнюса, ни аэропорт Афин пока не сообщал, что им поступали такие сообщения. После того, как диспетчер рекомендует приземляться в Минске, пилот просит «дайте нам альтернативу, пожалуйста». Далее уточняет, чья была рекомендация заходить на посадку в Минске — авиакомпании, администрации аэропорта вылета (Афины) или прилета (Вильнюс), на это белорусский диспетчер дважды повторяет: «Это наша рекомендация».

TUT.BY отмечает, что Департамент по авиации пока не опубликовал аудио переговоров, но частично запись опубликовал государственный телеканал ОНТ. Правда, там диалог представлен таким образом, что это диспетчер спрашивает у пилота, чья рекомендация садиться в Минске, на что пилот дважды отвечает, что это наша рекомендация.

Как должен действовать пилот в таких экстренных ситуациях? Это вопрос в комментарии TUT.BY прояснял белорусский пилот, стаж которого свыше 30 лет:

— Решение принимает командир воздушного суда, с учетом рекомендаций диспетчеров, метеоданных. Ближайший для посадки аэропорт был в Вильнюсе, и это был конечный пункт назначения. Даже если принципиально было посадить самолет в Беларуси, то от Лиды ближайший в Гродно, он функционирует, а не в Минске. Но поскольку был поднят истребитель, экипаж обязан выполнять требования военного самолета. Даже если информация от диспетчера противоречит команде истребителя, гражданский самолет подчиняется военному. В таких случаях, чаще всего, истребитель идет впереди гражданского самолета. То есть у пилотов Rynair просто не было выбора, они обязаны были совершить посадку в Минске, потому что было поднято военное судно, то есть действовали по инструкции.

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