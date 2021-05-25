Глава МИД Литвы: на БелАЭС работают и западные компании, это должно прекратиться

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает информацией о том, что на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) работают некоторые западные компании, а эти работы финансируют международные организации. Глава МИД призвал немедленно это прекратить.

"По нашим данным, определенные дополнительные технические работы начали выполнять на БелАЭС, их реализуют западные компании. По нашим данным, эти работы финансируются международными финансовыми организациями", – сказал Г. Ландсбергис во вторник в интервью радиостанции LRT.

По его словам, такие проекты и работы должны быть "незамедлительно прекращены". В понедельник этим вопросом была дополнена позиция Литвы, выносимая на заседание Совета руководителей ЕС.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа после заседания саммита ЕС в понедельник сказал, что действия белорусского режима по принудительной посадке в Минске самолета Ryanair побудили руководителей ЕС прислушаться и к озабоченности Литвы по поводу БелАЭС.

Литва утверждает, что БелАЭС у границы построена без соблюдения всех требований безопасности и экологии. Минск эти претензии отметает.

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