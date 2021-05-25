Профессор расшифровал послание Протасевича: если это так, то ситуация очень плохая

Профессор Гинтаутас Мажейкис на фотографии арестованного в Минске журналиста Романа Протасевича заметил несколько важных знаков, некоторые из которых известны со сталинских времен. Он также сказал, что спасти молодого человека можно попытаться одним банальным способом.

Мажейкис поделился своими замечаниями на фейсбуке. о его словам, очень важно показывать всю фотографию, а не ее часть.

"Вероятно, перед тем как он зачитал признание его сильно избивали и пытали электричеством. Синяки на лбу припудрены, возможно, сломан нос, может быть, и челюсть. Обычно требуют натянуть рукава на кисти рук, чтобы не было видно следов пыток электричеством. Рядом пачка сигарет и спички: по словам отца и близких - не его, он такие сигареты не курил", – заметил профессор.

По его словам, со времен Гулага действует правило: если очень-очень плохо – фотографируйся с пачкой сигарет, если есть такая возможность – с чужой.

"А если совсем крышка – с двумя пачками. Кое-что из этого я пережил и видел в 1983 году на Северном флоте, в СССР, поэтому могу судить не только по суждениям других. Выдержать такие пытки, особенно вначале, очень сложно. Позже узник привыкает, организм адаптируется. Поэтому пытаются путем психологического и физического насилия воздействовать первые 48-64 часов, не дают спать", – сказал академик.

Он заметил, что участники протестов к таким пыткам не готовятся, ведут себя наивно, они мирно настроены, в этом и беда.

"Садистов останавливает только такая же агрессия и репрессии. Но что может сделать журналист, блогер в одиночку? Конечно, хорошо, что признался. Может, останется в живых, но его еще будут истязать, даже после признания, в воспитательных целях и для самоудовлетворения. Белорусским оппозиционерам надо применять иную тактику, тактику жесткого ответа. Ничего не поделаешь, я еще не видел, чтобы садиста можно было увещевать словами. А в Литве еще много наивных людей, которые считают, что не должны пострадать рядовые жители Литвы", - сказал Мажейкис.

По его словам, речь идет о непрогнозируемом, фашиствующем, живущим в мире галлюцинаций соседе, который ежедневно наращивает обороты репрессий.

"Вряд ли в соседней стране возможна мирная революция, возможно, только с оружием в руках, заодно с военными. Тихановская верит, что победу одержит всеобщая забастовка. Гражданам Литвы надо быстро убираться с территории Беларуси, пока их не взяли в заложники. Чем скорее устранят весь режим со всеми сыновьями и их кланами устранят, тем скорее восстановится и экономика Литвы и поездки. Придется потерпеть", - сказал ученый.

Профессор сказал Delfi, что сами спецслужбы уже со сталинских времен фотографируют своих заключенных якобы в состоянии благополучия и спокойствия.

"Обычно им дают пачки сигарет. Заключенные заметили, что их фотографируют с сигаретами. Тогда и стали трактовать эту картину с точностью до наоборот - раз на фото пачка сигарет, как бы все в порядке, на самом деле все очень плохо", - сказал Мажейкис.

Что касается фотографии Протасевича, то, по словам профессора, он читал интервью с отцом задержанного, который сказал, что его сын не курит.

"Сигареты должны показать, что все в порядке", – заметил собеседник.

На вопрос о важности первых часов допроса протестующих он ответил, что об этом писал Александр Солженицын.

"Самые важные первые 24-64 часа, ведь в это время человек не готов к такому массированному насилию. Он надеется на юридическую помощь, думает, что можно договориться, думает, что в мире есть справедливость, что следователи - люди и могут войти в положение. Могут быть и другие иллюзии", - сказал Мажейкис.

Поэтому неадекватность установок заключенного делает позицию следователя сильнее, позволяет сломить человека.

"Потом это превосходство исчезает (…), у человека меняется болевой барьер, психологический настрой. Он становится менее чувствительным к боли, поэтому тут потребуются изощренные пытки, простые побои не работают. Обычно те, кто сначала выдерживают, бывают менее податливы в будущем", - заметил профессор.

На вопрос, есть ли надежда спасти журналиста, он дал положительный ответ.

"Лукашенко уже почти 30 лет своего правления занимается "торговлей" политзаключенными. Он с удовольствием меняет заключенных на нужных ему людей или на скидки. Это как сомалийские пираты, только на политическом уровне. Спасти его можно только одним способом – или что-то предложить России, и она надавит и заставит отпустить Протасевича, или что-то предложить Лукашенко. Мои слова банальны, ничем особенно не обоснованы, но билетом к свободе Протасевича может стать освобождение задержанных шпионов Лукашенко", – отметил Мажейкис.

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