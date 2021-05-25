В Литве дан старт Pajūrio ekspresas: цены и направления

Компания LTG Link, отвечающая за пассажирские перевозки по железной дороге в Литве и за границей, пятый год подряд предлагает поездки на курорты к морю. Первые рейсы Pajūrio ekspresas намечены на 4 июня. В этом году, кроме обычных направлений - Паланга, Нида, Прейла, Пярвалка и Юодкранте - предлагают новое – Каркле.

"Уже можно планировать поездки к морю на поезде: с 25 мая можно купить билеты на Pajūrio ekspresas. Из-за пандемии этот сезон будет иным, но мы работали над тем, чтобы традиция продолжалась – и пассажиры могли удобно добраться до моря", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

Pajūrio ekspresas – это маршрут, организованный LTG Link. Из столицы можно выехать на поезде и доехать до Кретинги или Клайпеды, а до курортов везут специальные заказные автобусы. Пассажиры могут добраться до Паланги, Ниды, Юодкранте, Пярвалки, Прейлы, а в этом году и до Каркле (по дороге автобус будет останавливаться в Мелнраге и Гируляй). Для поездки нужен один билет, в него входит и переправа на косу, и экологический сбор.

Из Вильнюса поезда Pajūrio ekspresas с понедельника по пятницу отбывают в 16.10 ч., в Паланге пассажиры будут в 20.40 ч., в Ниде - в 21.45 ч., в Каркле - в 20.45 ч. В субботу поезд из Вильнюса выезжает в 8.15 ч., в Паланге пассажиры будут в 12.45 ч., в Ниде – в 13.55 ч., в Каркле – в 12.55 ч.

В воскресенье пассажиры из Ниды в Вильнюс выезжают в 16 ч., из Паланги в 18.30 ч., из Каркле – в 17.55 ч.

Поездку этими поездами надо планировать заранее, поскольку заполненность обычно составляет 90%. А в этом году важно соблюдать дистанцию, значит, билетов будет в два раза меньше.

Pajūrio ekspresas Foto: Lietuvos geležinkeliai

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