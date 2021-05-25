Мэрия Вильнюса в поддержку белорусской оппозиции вывесила бело-красно-белый флаг

Вильнюсское самоуправление в поддержку белорусской оппозиции и в качестве протеста против принудительной посадки пассажирского самолета минским режимом на площади у мэрии еще в понедельник вывесило исторический белорусский флаг.

"Это отношение города и мэра города к событиям в Беларуси, когда самолет совершил принудительную посадку, и в принципе был совершен "теракт", – сказал BNS представитель мэра Ремигиюса Шимашюса по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс.

По его словам, литовская столица также выразила солидарность с Ригой, которая также сменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красный.

На Площади Европы у мэрии постоянно вывешены трехцветный флаг Литвы, флаг с Витязем, флаг Евросоюза и флаг мэрии с покровителем города Св. Христофором, а исторический белорусский флаг вывешен вместо последнего.

В понедельник в Риге был вывешен исторический белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где на время чемпионата по хоккею в латвийской столице проживает Национальная сборная Беларуси по хоккею на льду.

В понедельник Беларусь в связи с этим выслала посла Латвии из Минска, а латвийское правительство ответило симметричным шагом. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал помочь Латвии в вопросе высланных дипломатов, если такая помощь потребуется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!