Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о продлении карантина до конца июня, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня", – заявила Шимоните во вторник журналистам в сейме.

Она отметила, что "ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц".

"Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (...), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве", – отметила глава правительства.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 090 молекулярных тестов (ПЦР) и 9763 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.

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