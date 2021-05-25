Советник президента: уехать белорусам мешает режим, а не ограничения на полеты

Старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что уехать белорусам мешает режим, а не ограничение полетов, к которому решили прибегнуть лидеры стран Евросоюза.

"Препятствием для выезда белорусов является режим, а не физические способы путешествий. Сейчас режим А. Лукашенко запрещает белорусам выезд, есть очень строгие требования, на основании которых граждане Беларуси могут уехать за границу", – заявила А. Скайсгирите во вторник радиостанции Ziniu radijas.

"В этом проблема, а не в физическом действии. Существует также автомобильный транспорт, которым можно уехать, если это возможно, если человеку разрешают выехать", – добавила она.

Так она комментировала появившиеся в публичном пространстве опасения по поводу того, что применяемые ограничения на полеты могут подействовать не только на минский режим, но и на рядовых белорусов.

Лидеры ЕС в понедельник призвали Совет руководителей ЕС принять необходимые меры для того, чтобы запретить рейсы белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, закрыть им доступ к аэропортам ЕС, а также призвал авиакомпании избегать воздушного пространство Беларуси.

Избегать воздушного пространства этой страны еще раньше решили такие компании, как Air France, Finnair, Lufthansa и другие, также к ограничениям рейсов, обслуживаемых через Беларусь, прибегли Литва, Украина. Соединенное Королевство запретило государственной белорусской авиакомпании "БелАвиа" осуществлять рейсы в Великобританию.

В свою очередь, "БелАвиа" отозвала рейсы в Литву – до 26 июня, а во Францию и Соединенное Королевство – до 30 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!