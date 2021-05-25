Латушко: международное сообщество должно признать Лукашенко и его режим террористами

Последние события показывают, что Беларусью правит "военная хунта", международное сообщество должно признать Александра Лукашенко и его режим террористическим, говорит член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

"Я думаю, что мировое сообщество в качестве ключевого инструмента решения проблемы А. Лукашенко должно пойти дорогой признания и его, и режима террористическими. Это ограничит абсолютно все контакты, это ограничит финансовое и торговое сотрудничество, и это, кстати, и России не позволит больше поддерживать А. Лукашенко (...) Нам нужно это решение", - сказал в интервью проживающий сейчас в Варшаве бывший белорусский дипломат, который в прошлом году встал на сторону протестующих против сфальсифицированных президентских выборов.

По его словам, многие данные показывают, что перехват и принудительная посадка летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска под прикрытием мнимой угрозы безопасности самолета - срежиссированная операция.

"У летчика, конечно, не было выбора в такой ситуации, когда ему угрожает военный самолет, полностью вооруженный ракетами "воздух-воздух" (...) Ближайший аэропорт был Вильнюс, он уже фактически мог заходить на посадку, но был вынужден подчиниться военному самолету. И эту информацию мы получили вчера из источников авиационных служб одного из иностранных государств, а также из своих источников в Министерстве обороны Беларуси. Так что, к сожалению, это еще раз демонстрирует, что в Беларуси - военная хунта, а руководит страной международный террорист", - рассказал П. Латушко.

Задержание журналиста Романа Протасевича, по словам П. Латушко - это доказательство того, что режим переходит от угроз к реальной расправе с представителями оппозиции, находящимися за рубежом.

"После подавления, жестокого подавления протестов в нашей стране, хотя они не прекратились, люди продолжают сопротивляться, следующее, что заявил режим из уст председателя КГБ (Ивана) Тертеля в феврале, замминистра внутренних дел (...), что они будут заниматься ликвидацией политических лидеров за границей. Мы видим, что это не только декларации, потому что дело Р. Протасевича является одним из, к сожалению, подтверждений, что от слов они переходят к действиям", - сказал П. Латушко.

По его словам, в самой Беларуси за прошедшую неделю 36 человек по политическим мотивам были осуждены. Им грозит лишение свободы от 8 до 11 лет.

Один из лидеров белорусской оппозиции также выразил благодарность руководству Литвы за "очень четкую позицию", отметив, однако, что очень важна и скоординированная позиция всех стран Евросоюза".

"Мы рассчитываем, что будет введен в ближайшее время реальный, существенный пакет санкций, что будет принято решение о закрытии воздушного пространства Беларуси до момента завершения расследования, что будут ускорены действия, направленные на то, чтобы признать А. Лукашенко международным террористом", - сказал оппозиционер.

Он сказал, что Р. Протасевич, скорее всего, был доставлен в СИЗО КГБ Беларуси, где в отношении него будут применяться методы допроса, однако это - неподтвержденные данные.

По словам бывшего дипломата, воскресные события и ухудшение экономической ситуации в Беларуси могут стать триггером для новых протестов, однако проведению протестов мешают меры режима и блокирование свободных СМИ.

П. Латушко сейчас проживает в Варшаве. Он бывший посол Беларуси в Польше и Франции, бывший министр культуры, сейчас работает в оппозиционном Координационном совете и внесен режимом в список "организаций и физических лиц, связанных с террористической деятельностью".

Он также был одним из первых высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые публично выступили против насильственного подавления протестов в Минске и жестокого обращения с арестованными и которые не признают результаты состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов.

В августе прошлого года П. Латушко был уволен с должности руководителя Национального академического театра им. Янки Купалы. Основная труппа театра солидаризировалась с руководителем и в знак протеста против событий после выборов уволилась.

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