Пассажирка задержанного Минском рейса: до последней минуты мы ничего подобного не предполагали

"Я до сих пор не спала", – сказала в понедельник днем пассажирка рейса Афины-Вильнюс. Женщина признала, что только сейчас начинает осознавать, в какой опасной ситуации они находились.

"Я летела из Афин. Все было хорошо. Мы ничего не знали, пока не заметили, что самолет летит вокруг своей оси. Около 12.45 ч. он стал разворачиваться. Было странно. Я летала не раз, раньше такого не бывало. Тут нам сообщили, что самолет совеершит посадку в Минске", – рассказала женщина.

По ее словам, началась суматоха, люди стали обсуждать эту новость, поэтому не услышали, что еще сказал пилот.

"Мне кажется нам сказали, что в Минске мы садимся не из-за проблем с самолетом, а из-за технических неполадок в Вильнюсе. По крайней мере мне так показалось. Но, может, я не расслышала что-то. Плохо было слышно", – сказала пассажирка.

"Посадка была жесткой. Нас встретили 5-6 пожарных машин, скорая, еще какие-то ведомственные машины, 30-40 полицейских, работников аэропорта, людей в разных униформах", – вспоминала она.

"Никто ничего не знал. Просто паниковать начал тот молодой человек, который потом пропал. Сама я этого не видела, сидела далеко, рассказали другие", – рассказала женщина.

Потом из самолета стали выводить по 4 человека из каждого входа.

"Вещи надо было положить на землю. Тогда собака обнюхивала вещи, и надо было идти в автобус. Я вышла одна из последних. Тогда нас повезли в терминал", – делилась воспоминаниями женщина.





В терминале они стояли в коридоре и ждали паспортного контроля.

"Проверяли паспорта и вещи. Это длилось 0,5-1 час. Потом нас провели в зал ожиданий", – сказала женщина.

"Все было в порядке, никакого страха не вызывало", – продолжила она.

Она сказала, что самого Романа Протасевича не запомнила. "Я концентрировалась на полете, поскольку боюсь летать. Я видела его в автобусе, когда его допрашивали, около автобуса. Но мы ничего не поняли. Мы не знали, кто он. Мы подумали, может, у него были какие-то вещи или он что-то не то сказал", – вспоминала собесседница.

Потом уже в самолете ей сказали, что он снял маску и сказал: "Запомните мое лицо, мне грозит смертная казнь. Вы еще обо мне услышите", или что-то в этом роде.

"Но это тоже может быть что-то на уровне слухов. Мне это не сказали, сказали другим литовцам, а они передали мне. Потом его и его девушку провели мимо нас", – вспоминала женщина.

По ее словам, они были в полной неизвестности, когда сидели в зале ожиданий. "Там был интернет, люди читали статьи. Были три версии, одна - конфликт между пассажирами и членами экипажа. Ничего подобного не было.

Вторая версия, будто в самолете был какой-то советник Тихановской. Никто не знал, журналист он или нет, все на уровне слухов.





Третья версия - самолет заминирован. Но мы ничего не знали. Экипаж сначала был с нами, потом их увели", – делилась очевидец событий.

По ее словам, никто из пассажиров не паниковал. "Дети бегали, играли. Ни у кого не было какого-то страха. По крайней мере я точно его не ощущала", – сказала женщина. Сама она из окна истребителя не видела, но слышала, что другие видели.

Потом люди стали собираться в очередь.

"Я почти последняя вышла из зала ожиданий. Мы сели в автобус, потом в самолет. Потом нас 1.20 ч. держали в самолете. Некоторые люди хотели в туалет. Сообщили, что вылетим через 30 минут, но все растянулось наверное в общей сложности на 2 часа. Нам долго не давали взлететь", – сказала пассажирка.

По ее словам, в Вильнюсе, когда самолет сел, в салон вошла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Она произнесла речь. После этого полицейский сказал, что некоторые люди должны будут ехать на отдельном автобусе и дать показания", – вспоминала женщина.

Она рассказала, что из Минска самолет вылетел с меньшим числом пассажиров на борту. Точно не было Протасевича.

Напомним, что 23 мая пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, развернули в Минск, когда он уже практически был у границы Литвы.

По словам советника президента Асты Скайсгирите, самолет сопровождали истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24.

Белорусская оппозиция утверждает, что самолет посадили в Минске, чтобы задержать активиста белорусской оппозиции и блогера, основателя информационного канала Nexta Романа Протасевича.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!