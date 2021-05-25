Приглашенный на матч в Минске Янкаускас: на меня оказывают давление, но я хочу только почтить коллегу

Самый титулованный футболист независимой Литвы Эдгарас Янкаускас на следующей неделе должен выбежать на площадку минского стадиона "Динамо", однако пока он не знает, воспользуется ли этим приглашением. Завершивший карьеру 46-летний нападающих сказал, что ему непонятны реакции на информацию о матче футбольных звезд, намеченном на 5 июня 2021 года в Минске.

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Сам Янкаускас сказал Delfi, что его пригласили на прощальный матч известного белорусского футболиста Александра Глеба. На этот матч также приглашены немецкий футболист Кевин Кураньи, чех Томаш Росицкий, хорват Звонимир Сольдо, португалец Педру Мендеш. Сейчас неясно, соберутся ли известные футболисты в Минске после истории с задержанием самолета в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича.

Янкаускас сказал, что он не углублялся в эту историю, но получает много писем от неизвестных людей, которые призывают его не ехать в Минск, рассказывают об арестах, ссылках в Беларуси.

"Я не знаю, что общего у всего этого с футболом. Насколько я понял, меня пригласили на прощальный матч футболиста. Единственный мотив поехать туда – уважение к коллеге. Я не знаю, как это связано с политикой, захватом самолетов. Меня спросили, мог бы я участвовать – хорошо, как иначе. А потом начались все эти письма. Откуда? Я не знаю, наверное с аватарных профилей – пишут о какой-то политике. Я даже спрашивал у организаторов, не политическое ли это мероприятие, почему люди не хотят, чтобы состоялся футбольный матч. Меня заверили, что матч с политикой ничего общего не имеет. Я думаю, все соскучились по футболу, развлечениям. И вот появляются какие-то людишки, которые политизируют, пытаются решать свои дела через футбол", – сказал футболист.

Напомним, что МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам страны не ездить в Беларусь, а находящихся там просит покинуть территорию этой страны.

На вопрос, не боится ли он застрять в Минске из-за хаоса в сфере гражданской авиации, Янкаускас сказал: "Факт, что такие события вызывают сомнения – можно застрять. Матч будет на следующей неделе, посмотрю, ехать ли. Я не знаю, чего мне там боятся – неужели людей на улице ловят и вешают? Это было бы как Сомали в 2000".

"Я честно говорю: я не вникал в политику, а сообщений из СМИ, из социальных сетей столько, что выявить праву сложно. Всегда есть две стороны: одни одно говорят, другие – иначе. Не хочется быть чьим-то орудием. Поэтому я могу конкретно говорить только об этом матче, поехав на него, я окажу честь коллеге – и все.

Если бы я сам организовал матч, и игроки не приехали бы из-за какого-то митинга, марша, чьих-то разногласий, не связанных с моей профессией, мне это показалось бы странным. Я не хочу воевать чужие войны. Если поеду, то только из уважения к Глебу. Я понимаю, что есть беспорядки, политика, но мы точно не хотим в ней участвовать", – сказал Янкаускас.

Правда, он сказал, что не удивился бы, если бы после событий с захватом самолета часть звезд европейских команд в Минск не приехала.

"Представляю, с каким давлением другие сталкиваются. Мне самому шлют информацию о кровавых расправах. Я представляю, что и другим ее рассылают. Я не знаю, как они будут реагировать, может, кто-то передумает. А может, этот матч вообще отменят, если там все так страшно, если мы едем на фронт", – рассуждал Янкаускас.

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