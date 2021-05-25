В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста

Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве у зданий муниципалитетов проведут акции протеста. Во время акций на тротуаре будут рисовать мелками и рассказывать о профилактическом тестировании детей, которые хотят ходить в школу. По совам инициаторов акции, это тестирование научно необоснованно, искусственно создают разобщение, поднимают вопрос могут ли дети, болеющие Covid-19 бессимптомно, вообще переносить болезнь.

"1 июня, в 14 ч. с детьми собираемся у муниципалитетов. Пусть дети цветными мелками рисуют на тротуаре, как они скучают по друзьям и общению: "Хочу в школу". Мэрам вручат требование вернуть детей в школы без дополнительных требований", – такое приглашение рассылают в социальных сетях.

Указано, что акцию организует "Союз семей", а его главный лозунг – "Не надо дискриминировать детей". "Дети скажут: я хочу в школу, я соскучился по одноклассникам, хочу обнять учителя", – сказано в приглашении.

Представитель "Союза семей" Арвидас Даунис подтвердил, что цель акции – высказаться против тестирования детей на Covid-19. Он назвал тестирование абсурдом и дискриминацией. В качестве аргумента он указал, что детям достаточно документа, доказывающего, что им нет 16 лет, и они могут получить "паспорт возможностей".

Даунис высказал свое предположение - дети, болеющие ковидом бессимптомно, не могут никого заразить.

Он сказал, что в муниципалитеты за разрешением на проведение акции пока не обращались.

Напомним, что 26 апреля в Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей в школах.

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