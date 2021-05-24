В Вильнюсе во время ДТП пострадала нетрезвая водитель

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

24 мая в Вильнюсе произошло ДТП, во время которого пострадала нетрезвая женщина.

Полиция информировала, что ДТП произошло в 14.32 ч. Сообщалось о ДТП на ул. В.Грибо, перевернулся автомобиль. Звонивший сказал, что пострадала женщина лет 50. На место происшествия выехали полицейские и врачи скорой помощи. Выяснилось, что автомобиль Rover зацепил стоявший у дороги автомобиль BMW, перевернулся набок и врезался в Mitsubishi. Полиция сообщила, что автомобилем управляла нетрезвая женщина (1,74 промилле). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!