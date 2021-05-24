Ryanair ждет решений ЕС и НАТО о полетах над Беларусью

После того, как венгерская и латвийская авиакомпании Wizz Air и Air Baltic в понедельник стали обходить белорусское воздушное пространство, авиакомпания Ryanair, пассажирский самолет которой в воскресенье был принудительно посажен в Минске, сообщила, что сейчас ожидает решений ведомств Евросоюза (ЕС) и НАТО.

"Сейчас это решают агентства по безопасности ЕС и НАТО. Ryanair всесторонне сотрудничает с ними, и мы не можем больше комментировать из соображений безопасности", - сказали BNS в компании.

На портале flightradar24.com видно, что самолет Ryanair с Кипра в Таллин летит над Беларусью.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.

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