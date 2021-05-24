Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Как сообщила администрация президента Литвы, Гитанас Науседа удаленно обсудил состоявшийся в воскресенье перехват самолета с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористский акт создал угрозу безопасности гражданской авиации – мы должны соответственно реагировать", – цитируются в пресс-релизе слова президента Г. Науседы.

Президент Литвы призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех Балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения, говорится в сообщении.

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

В воскресенье самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала Nexta Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Кроме Р. Протасевича была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега и еще четыре человека.

Для того, чтобы развернуть бывший почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.

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