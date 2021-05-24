ДГБ Литвы: принудительная посадка самолета в Минске – беспардонный выпад

Принудительная посадка в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, является беспардонным выпадом, создавшим угрозу для жизни людей, поправший международные нормы права, заявил Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ).

"ДГБ оценивает принудительную посадку пассажирского самолета с гражданами Литвы и других стран в Минске как беспардонный выпад, который создал угрозу для жизней людей и попрал международные правовые нормы", – говорится в ответе департамента BNS.

"ДГБ и далее работает вместе с другими госведомствами и международными партнерами в сборе всей возможной и надежной информации об особо опасном инциденте, созданном белорусским режимом, оценивает ее и предоставляет ответственным за принятия решения, а также осуществляет прочие функции, причисленные департаменту", – отмечает ДГБ.

В воскресенье самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала Nexta Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Кроме Р. Протасевича была задержана его подруга, студентка ЕГУ, гражданка России София Сапега и еще четыре человека.

Для того, чтобы развернуть летевший почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.

Авиакомпания Ryanair в воскресенье после обеда сообщала, что самолет приземлился, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности. Позднее эта информация не подтвердилась.

В прошлом году основателей информационного канала Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича - Беларусь внесла в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявила "экстремистским", было указано блокировать его.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них - 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, 9 - Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран. Проведя в Минском аэропорту почти семь часов они, за исключением Р. Пратасевича, его подруги и еще четырех лиц, прилетели в Вильнюс.

Член президиума Белорусского координационного совета, бывший министр культуры этой страны Павел Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия, а самолетом Ryanair из Минска в Вильнюсе не вылетели шесть человек – два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Инцидент осудили руководители НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.

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