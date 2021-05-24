Очевидцы рассказали Delfi, что на автомагистраль, около складов логистической компании, выбежал табун лошадей. Напуганные лошади бежали перед машинами прямо по проезжей части, водителям пришлось не только сбавить скорость, но и съехать в сторону с дороги.
Лошади на проезжей части вызвали переполох, образовался затор.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в полицию поступило 3 сообщения об инциденте.
На место выехал экипаж. "Вскоре приехали разыскивавшие лошадей работники конезавода и забрали лошадей. Безопасность движения была восстановлена, пострадавших не было, претензии также не поступали", – сказал Матонис.
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