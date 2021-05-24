Водители потрясены: на автостраду в Литве выбежал табун лошадей

В воскресенье вечером водители, ехавшие из Вильнюса в сторону Паневежиса, не могли поверить своим глазам: перед ними по магистрали скакал табун лошадей.

Очевидцы рассказали Delfi, что на автомагистраль, около складов логистической компании, выбежал табун лошадей. Напуганные лошади бежали перед машинами прямо по проезжей части, водителям пришлось не только сбавить скорость, но и съехать в сторону с дороги.

Лошади на проезжей части вызвали переполох, образовался затор.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в полицию поступило 3 сообщения об инциденте.

На место выехал экипаж. "Вскоре приехали разыскивавшие лошадей работники конезавода и забрали лошадей. Безопасность движения была восстановлена, пострадавших не было, претензии также не поступали", – сказал Матонис.

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