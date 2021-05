По его словам, решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолёт Ryanair, на борту которого находился член Координационного совета оппозиции Беларуси, оппозиционный журналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, пишет портал rus.lsm.lv.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa