ЕГУ требует незамедлительного освобождения студентки Софии Сапега

23 мая во время вынужденной посадки в Минске рейса FR 4978 (Афины-Вильнюс) была задержана студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега, сообщается на сайте учреждения.

"София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе «Международное право и право Европейского союза». Возвращаясь с молодым человеком из отпуска, Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам", - сообщает ЕГУ. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ.

Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьёй Софии.

В настоящее время политическими заключёнными в Беларуси признаны студенты ЕГУ Мария (Марфа) Рабкова, Акихиро Гаевский-Ханада, а также выпускники Николай Дедок и Владимир Малаховский.

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