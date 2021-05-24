Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому

Литовский рынок труда может превратиться в якорь, тормозящий процесс оживления экономики, считают экономисты. По их словам, наша страна в скором времени может столкнуться с проблемой – нехваткой работников. Утверждают, что работодатели будут переманивать работников, предлагая более высокие зарплаты. По этой причине зарплаты вырастут на 7-10%.

Уровень безработицы в Литве сокращается, однако экономист Александрас Изгородинас считает, что вскоре страна столкнется с серьезными проблемами.

По его словам, когда в Литве и Европе начнется оживление экономики и потребление, компании начнут искать работников, тогда и начнутся проблемы.

До пандемии рынок зависел от привозной рабочей силы, ситуацию сейчас не спасет и приезд иммигрантов, поскольку работодатель должен их сначала изолировать, привить, а это сложно и юридически и с точки зрения логистики.

"Это значит, что на фоне быстрого оживления экономики мы будем наблюдать небольшие предложение работников", – сказал он, заметив, что возможна борьба за работников, а это приведет к росту зарплат.

Изгородинас прогнозировал, что зарплаты вырастут на 7-10% и это коснется не только квалифицированной рабочей силы.

"(...) Всех сегментов, поскольку наш рынок труда совершенно не подготовлен к оживлению спроса и экономики, которые должны начаться летом, у нас не хватает работников. Из местных нечего выбирать, а их-за границы импортировать будет очень трудно", – сказал экономист.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис также сказал, что в Литве уровень занятости на пике, а работает сейчас больше людей, чем работало до пандемии.

"В первом квартале этого года уровень безработицы значительно снизился и это еще во время карантина, когда были закрыты некоторые секторы. Во втором квартале уровень занятости будет расти, появится нехватка рабочей силы", – сказал он, заметив, что только в апреле работодатели зарегистрировали больше 40 000 рабочих мест.

"Работников уже сейчас не хватает, нет компетентности, желания работать", – прибавил Мачюлис.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что сейчас в Литве высок уровень структурной безработицы.

"За время кризиса он еще больше вырастет. У нас большая разница между спросом и предложением. Молодежи в сезон сейчас будет не хватать. В других секторах трудно закрепиться людям, лишившимся работы из-за автоматизации процессов, которые они выполняли", – сказал он.

Маурицас считает, что именно нехватка работников может тормозить развитие экономики в Литве.

"Самая большая опасность - рост инфляции и зарплат. Такой перегрев экономики возможен в более короткий период, чем мы прогнозируем. Это может произойти в этом году. (...) С июля будет немало привитых людей, тогда бизнес будет пытаться наверстать упущенное, нанимать работников, тогда увидит, что их немного. Это будет немалый вызов. Литве нужно будет приложить немало усилий, чтобы не эмигрировала молодежь, тогда только не придется ввозить работников из третьих стран", – сказал экономист Eltai.

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