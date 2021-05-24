Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы

Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного Беларусью самолета рассказали, что происходило во время полета.

"ОМОН вошел и задержал", - рассказал один из пассажиров, kкоторый своими глазами видел, как задержали Романа Протасевича.

"Мы не знали, что делать, они проверяли наши чемоданы, а в то же время задержали (Протасевича)", - сказал пассажир. Он заметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли.

"Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно", - продолжил он. По его словам, вся ситуация была ненормальная. "Нас три часа продержали в коридорах", - заметил мужчина.

Другой пассажир сказал, что их не информировали, по какой причине их обыскивали.

Еще один мужчина сказал, что все очень устали.

"Такого бандитизма, такого издевательства над людьми давно уже не видели. Когда самолет стал снижаться, когда мы приблизились к Минску, нам никто ничего не объяснял. Когда нас вели по темному тоннелю и нам с маленькими детьми час пришлось стоять, потом шесть часов сидеть взаперти. Тогда ты понимаешь, что такое происходить рядом, что такое отсутствие свободы, демократии. Как хорошо, что мы уже не там", - сказал мужчина.

Он рассказал о реакции пилотов. "Видно было, что пилоты очень устали, они сидели 6 часов, а их ждал полет", - поделился он своими наблюдениями.

Другая пара рассказала, что они видели истребители.

"С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы", - рассказала молодая женщина.

Она видела и Протасевича.

"Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть", - рассказала женщина.

"Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать", - сказал другой пассажир.

По словам женщины, самое страшное было - бессилие. "Страха не было, может, страх был у других. Стресс - из-за того молодого человека, ты понимаешь, что ему грозит. Это жестоко, двое молодых людей – их забрали, неизвестно, что их ждет", - сказал ее спутник.

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