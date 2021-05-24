В Литве начинается новый этап карантинных послаблений, действует "паспорт возможностей"

С 24 мая в Литве начинается новый этап карантина, действует "паспорт возможностей". Все привитые, переболевшие и получившие отрицательный результат теста на коронавирус (действует 24 часа), смогут жить по смягченным правилам. Однако условия карантина с понедельника меняются, поэтому жить иначе будут все.

"Паспорт возможностей" позволит открыть кафе и рестораны, проводить различные мероприятия в помещениях, не ограничивать деятельность санаториев и гостиниц, предусмотреть более широкие масштабы разных мероприятий, возможности контактной деятельности и проведения личных праздников.

Виды деятельности, которые откроет "паспорт возможностей": сектор проживания, личные праздники, мероприятия, контактная работа, организация коротких и продолжительных свиданий в местах лишения свободы.

Торговым центрам разрешено работать в выходные дни. Барам, кафе и ресторанам разрешено работать до 22 ч., однако внутрь будут впускать посетителей только с "паспортом возможностей". На определенных условиях откроются бассейны.

Правительство разрешило торговым центрам и павильонам на крытых рынках работать в выходные дни. Остается ограничение площади - 15 кв. м на одного посетителя в магазинах с товарами первой необходимости и 20 кв. м на человека в других магазинах. В самих торговых центрах на 1 посетителя должно приходиться 50 кв. м.

Барам, кафе и ресторанам разрешено работать до 22 ч., однако внутрь будут впускать посетителей только с "паспортом возможностей". На улице за одним столиком могут не более 5 человек или члены одной семьи.

Владельцы "паспорта возможностей" смогут посещать места развлечений - казино, боулинги, биллиардные. Уменьшается площадь на одного посетителя в салонах красоты и парикмахерских – 10 вместо 20 кв. м на одного клиента. По-прежнему важно управлять потоками клиентов, соблюдать требования гигиены.

Правительство разрешило работу бассейнов, ограничив количество клиентов до 50 и предоставляя 20 кв. м на одного клиента. Во время групповых тренировок на одной дорожке должно быть не больше 5 человек. Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается. Ждут изменения и в сфере банных услуг. В бане одновременно могут находиться два человека или члены одной семьи.

Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается. В постановлении есть и изменения для спортклубов, но они касаются клиентов с "паспортом возможностей".

Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то площадь на человека не ограничивается. В остальных случаях это 20 кв. м на человека. В групповых тренировках могут участвовать только 5 человек.

С 24 мая в экскурсиях смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода), важна регистрация участников.

С 24 мая меняются и правила поездок на городском, пригородном или междугородном транспорте – можно занимать не больше 50% стоячих и сидячих мест (ранее можно было занимать лишь сидящие места на расстоянии 1 м).

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