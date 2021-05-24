Регистрироваться можно на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808.

При регистрации можно выбирать любой муниципалитет и вакцину. Время ревакцинации система назначает автоматически в соответствии с рекомендуемыми Минздравом интервалами:

Comirnaty – pчерез 21 день;

Moderna – через 28 дней;

Vaxzevria – через 12 недель.

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Janssen - ревакцинация не нужна.

Если житель не может явиться в указанное время, он может изменить время регистрации, подключившись к системе. При изменении времени регистрации можно выбирать более поздний срок (ранний система не дает выбрать).

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