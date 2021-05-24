В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет

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В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из группы 35-44 года. Вместе с ними могут прививаться и жители более старших возрастных групп, сообщает Минздрав.

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