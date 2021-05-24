Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили в прокуратуре.

"Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми", – сообщила агентству BNS в воскресенье руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Как сообщила в воскресенье в социальной сети Facebook полиция Литвы, Бюро проводит расследование "по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета".

По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.

Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил BNS, что в данный момент сотрудники полиции уже находятся в аэропорту, где проводят "определенные процессуальные действия", в основном – опросы.

"Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные", – сказал Р. Кишкис.

По его словам, часть пассажиров опрошены в аэропорту.

"У одних пассажиров берем контактные данные, а других, которые, по нашему мнению более важны, опрашиваем", – пояснил Р. Кишкис.

"Более десяти основных в основном – члены экипажа", – сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько людей опрашивают в аэропорту.

Больше информации о расследовании Р. Кишкис обещал предоставить в понедельник.

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.

Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич.

Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!