Правительство Литвы: будем добиваться закрытия пространства Беларуси для международных рейсов

Поскольку в воскресенье Минск вынудил приземлиться гражданский самолет, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, литовское правительство назвало это "государственным террористическим действием", и обещает добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.

В распространенном в воскресенье сообщении отмечается, что действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех, а Литва будет требовать "четкого и бескомпромиссного" ответа международного сообщества.

"ЕС должен предпринять действенные меры по защите всех лиц, гражданами какой бы страны они не являлись, если им грозит опасность по причине неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций", – говорится в заявлении.

"Это действие государственного терроризма, направленное против граждан Евросоюза и других стран, представителей гражданского общества Беларуси, ищущих убежища от преследования режима, а также против безопасности гражданской авиации", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что эти действия Минска являются "беспрецедентной атакой против международной общественности", и "действием государственного терроризма", заявляет литовское правительство.

"Это беспрецедентная атака против международного сообщества – с привлечением военной силы был задержан гражданский самолет и его пассажиры, а также похищен гражданин Беларуси, жизни и здоровью которого грозит опасность. Нельзя оправдать то, что обычные путешественники из разных стран были превращены режимом в заложников агрессии", – подчеркивает правительство.

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.

Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич.

Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если задержанного в Минском аэропорту журналиста Романа Протасевича не отпустят, на уровне ЕС будут обсуждаться "очень серьезные санкции".

"Включая и то, что белорусское воздушное пространство будет признано небезопасным для гражданской авиации, учитывая, что самолеты "Белавиа" лишатся права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО", – заявил Науседа в воскресенье на пресс-конференции.

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