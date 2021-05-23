Премьер-министр Литвы: пассажиров из Минска еще сегодня вечером опросит полиция

Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс еще сегодня вечером опросит литовская полиция с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, отметила премьер Ингрида Шимоните.

Вечером воскресенья она встретилась в Вильнюсском аэропорту с вернувшимися пассажирами.

"Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию, мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и на предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам", – сказала премьер журналистам после встречи.

"Надеемся, что сегодня удастся как можно быстрее отпустить людей домой, поскольку мы понимаем, что все устали", – добавила она.

Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано "очень тщательно".

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!