Светлана Тихановская: режим захватил самолет, чтобы задержать белорусского журналиста Ландсбергис: это тревожная новость

Режим Александра Лукашенко перехватил и в Минске посадил летевший из Афин в Вильнюс самолет, чтобы задержать белорусского оппозиционного активиста и блогера, основателя информационного канала Nexta Романа Протасевича, говорится в заявлении лидера оппозиции страны Светланы Тихановской. Об этом сообщает BNS.

"Совершенно очевидно, что операция спецслужб по захвату самолета проводилась с целью задержания активиста и блогера Р. Протасевича", - говорится в заявлении лидера оппозиции, опубликованном в воскресенье.

По ее словам, белорусский режим поставил под угрозу безопасность авиапассажиров и всю гражданскую авиацию, чтобы расправиться с человеком, который был редактором всех основных белорусских независимых информационных телеграмм-каналов.



"Только за это его называли террористом и за это ему сейчас грозит смертная казнь в Беларуси", - заявила С. Тихановская.

Она призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция" - написала она.

Команда Светланы Тихановской сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, "потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

Глава МИД Литвы: это тревожная новость

"Тревожная новость о вынужденной посадке международного рейса Афины - Вильнюс в Минске. Мы работаем с международными партнерами, чтобы обеспечить безопасное возвращение всех путешественников в Вильнюс", - написал в воскресенье министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в своем аккаунте Facebook.

Напоминаем, что летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за конфликта между членом экипажа и пассажиром на борту.

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