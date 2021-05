Группа The Roop заняла восьмое место в финале "Евровидения"

"The Roop" pasirodymas "Eurovizijos" finale

В субботу в финале конкурса "Евровидение" в Роттердаме представители Литвы заняли восьмое место.

Они исполнили песню Discoteque.

Итальянская группа Maneskin принесла своей стране победу в конкурсе с песней Zitti e buoni.

Литва заработала 165 баллов от зрителей, а песня The Roop вошла в десятку лучших.

В общей сложности наша страна получила 55 баллов от национального жюри: наивысший балл - 12 - от итальянской комиссии, 10 баллов - от израильской.

В субботу в финале конкурса приняли участие 26 исполнителей.

Группа Roop была избрана представлять Литву в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен, и в этом году он проводился в соответствии со строгими правилами, установленными правительством Нидерландов.

"Евровидение" проводится ежегодно с 1956 года, а Литва дебютировала на конкурсе в 1994 году.

До сих пор лучшим достижением нашей на "Евровидении" было шестое место - в 2006 году его заняли пять известных литовских исполнителей LT United в Греции с песней We Are The Winners.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!