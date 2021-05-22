Представитель министерства: в 2022-2023 гг пенсии в Литве вырастут на 7%

Темпы роста экономики Литвы не снижаются, поэтому в ближайшие два года пенсии будут расти на 7% ежегодно, сказала представитель Соцмина Литвы Инга Бушкуте, заметив, что рассматривают и другие возможности их повышения.

"Это предварительные подсчеты "Содры", если темпы роста останутся прежними, то коэффициент индексации в следующем году будет 7,5%, а в 2023 г.– 6,7%", – сказала Бушкуте.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене в середине мая обещала, что в следующем году пенсии будут расти быстрее, чем указано в законе.

В марте 2021 г. "Содра" сообщала, что в этом году пенсии увеличатся в среднем на 9,58%: при наличии обязательного стажа на 41 евро до 440 евро, а средняя пенсия - на 38 евро (до 415 евро).

В январе 2021 г. в Литве было больше миллиона получателей пенсий, из них 614 000 - получатели пенсий по старости.

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