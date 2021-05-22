В Вильнюсе с понедельника в двух центрах можно тестироваться на "паспорт возможностей"

ru.DELFI.lt

С 25 мая 2021 года в Литве действует "паспорт возможностей". С 6:30 ч. в понедельник будут работать два центра тестирования, где можно сдать тест на получение такого паспорта: на Лукишкской площади и на ул. В.Герулайчё, 1. Тестирование бесплатное.

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