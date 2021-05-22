По данным пожарных-спасателей, звонок поступил в 11.09 ч.
Пожар начался в палате на 8 этаже. Пострадали двое мужчин. Одного из них со следами ожогов вывели из палаты.
Сообщается, что пострадал и пациент, находившийся в соседней палате. По предварительным данным, он отравился угарным газом.
Пожарные за несколько минут справились с огнем. В 11.29 ч. пожар был локализован и вскоре потушен.
Причины пожара выясняются.
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