Таможенники задержали в Медининкай крупную партию контрабанды

Только на днях таможенники завершили подсчет задержанного 16 мая в Медининкай груза контрабандных сигарет.

Криминальная служба таможни сообщает, что тягач Mercedes Benz с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси, приехал на КПП 16 мая вечером. Водитель указал, что везет банки, однако рентген показал, что в машине всего 4 поддона с банками. Остальную часть полуприцепа занимали коробки с сигаретами – всего обнаружено 750 000 пачек разных белорусских сигарет на сумму около 2,7 млн. евро.

Водитель был задержан, начато расследование.

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